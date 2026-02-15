14日はバレンタインデーロッテは14日、都城コアラのマーチスタジアムにて、バレンタインデー企画として、株式会社ロッテの人気商品「コアラのマーチ」を来場者先着200人にプレゼントした。このイベントは、春季キャンプ地に駆け付けたファンへの感謝を込めたファンサービスとして、マリーンズ、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画した。当日は、ドラフト3位ルーキーの奥村頼人投手をはじめ、地元都城