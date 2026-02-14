ブルペンで27球、隣で見守ったロバーツ監督が「Wow」ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。大谷はブルペン入りすると初日から27球を投じた。練習後には報道陣の取材に応じ、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「野球界にとって大事な大会だとは思っている」と意気込みを語った。大谷はWBCでは指名打者（DH）で登