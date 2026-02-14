アリゾナ州グレンデールでキャンプインドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から27球を投げ込み、開幕二刀流へ順調に調整を進めている。佐々木朗希投手に続き、ブルペンに入ると正捕手のウィル・スミスを相手に熱のこもった投球を見せた。フォーシーム、カット、スライダー、ツーシーム、カーブ、スプリットと、ほぼ全ての持ち球