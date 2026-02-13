現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。球界きっての好角家でもある落合氏。大相撲観戦歴は60年以上で、テレビ画面に映る力士の名前をアナウンサーが読み上げることで「これはこういう字なんだ。小学校に入る前に一通り漢字は読めた」と、大相撲中継で漢字を覚えたことを懐かしそうに明かした。そんな落合氏が