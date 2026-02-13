長野県は１１日、消防防災ヘリコプター「アルプス」に付いていた電線が紛失したと発表した。飛行中に落下した可能性がある。現時点で人や建物の被害は確認されていないという。県消防課によると、紛失したのは、機体後部の水平安定板に装着されていた「スタティックディスチャージャー」（直径約４ミリ、長さ約１２センチ、重さ約１０グラム）。ヘリは埼玉県秩父市で発生した山林火災の消火活動のために出動。活動を終えて１０