「訪れてみたい日本のアニメ聖地」に選ばれた自治体の関係者ら＝13日、東京都千代田区人気アニメのゆかりの地を観光資源とし、集客や地域活性化を目指す「アニメツーリズム協会」（東京）は13日、国内外のアニメファンの投票を参考に選んだ「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版を発表した。作品の舞台となった計146カ所と、アニメ関連施設など計29カ所を聖地とした。新しく選ばれたのは18作品で、実在の競走馬を基にし