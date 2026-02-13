カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」5袋と限定グッズ3点がセットになった「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」をカンロの複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」で2月17日10時から1200セット限定で販売する。グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されてい