女子高校生スノーボーダー、チェ・ガオン（17）の歴史的な韓国雪上種目初のオリンピック金メダルの瞬間は、韓国で生中継されなかった。【写真】「世界で最も艶っぽい」オリンピック美女アスリートチェ・ガオンは2月13日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪・スノーボード女子ハーフパイプ決勝で90.25点を記録し、金メダルを獲得した。韓国の現役高校生が、冬季五輪スノーボード史上初の3連覇に挑んだ世界的絶対強者