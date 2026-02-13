不正改造した車からタイヤが外れ女の子を直撃した事故で有罪となり、執行猶予中だった男が複数回、無免許運転をしたとして逮捕されました。■男は裁判で「今後は運転しない」と話す娘が事故にあった父親「呼びかけても反応はないですし、意思疎通をはかることはできていない」「news zero」の取材に応じたのは、およそ2年前、北海道札幌市で不正改造した車のタイヤが直撃し、娘が今も意識不明のままの父親です。当時、事故を起こし