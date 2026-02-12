２月２日（月）からPLUSTA Gift 新大阪幹線南改札内で販売が開始された「大阪カカオ〜大阪ショコラ・フィナンシェ〜」（３月１日（日）からは大阪府下のアンリ・シャルパンティエ店舗でも発売！）。こちら手がけたのは“日本人好みのチョコレート”を追求すべく集まったチョコのプロフェッショナルたち、芦屋の人気洋菓子ブランド：アンリ・シャルパンティエの「日本人ショコラチーム」。カカオはウガンダ共和国で上質なカカオづく