高市早苗首相による“私でいいのか解散”からおよそ半月。今号が発売されるころには、衆議院選挙の結果もすでに出ているだろう。週刊女性では、1月27日の公示直後のタイミングで「今すぐ辞めてほしい女性国会議員」をテーマに全国の30代〜60代の女性にアンケートを実施。【結果一覧】女性国会議員「やめてほしい」ランキングをイッキ見！重要なのはこれが選挙結果を踏まえたものではなく、解散直後の“答えのない時期”に一般