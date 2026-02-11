巨人と近鉄で通算67勝…甲子園出場に迫る九州文化学園高を率いる香田勲男監督高校生の指導には、密接なコミュニケーションが欠かせない。巨人、近鉄で通算67勝を挙げた香田勲男氏は、九州文化学園高の野球部監督に就任して5年目を迎えている。昨夏の長崎大会で準優勝。春夏通じて同校初の甲子園出場まであと一歩に迫った。昨秋の長崎大会もベスト4に進出。手腕を発揮する中で、指導へのこだわりを語った。「高校生は体がまだ出来