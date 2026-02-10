今の時期はもちろんのこと、着る服の素材が薄く、軽くなるにつれて、足元には「目を引くポイント」が必要になってくる。ルーズなワイドパンツのすそから覗いても埋もれない存在感。肌の露出が増えるミニボトムや、軽やかなワンピースやスカートを支える安定感。今と春をつなぎ、スタイリングの完成度を高めるのは「飾りや重さ」があるシューズ。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。なつかしい遊びを