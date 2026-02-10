春までも「春からも活躍する」可愛く履き回せる「シンプル以上の靴」

今の時期はもちろんのこと、着る服の素材が薄く、軽くなるにつれて、足元には「目を引くポイント」が必要になってくる。



ルーズなワイドパンツのすそから覗いても埋もれない存在感。肌の露出が増えるミニボトムや、軽やかなワンピースやスカートを支える安定感。今と春をつなぎ、スタイリングの完成度を高めるのは「飾りや重さ」があるシューズ。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。

なつかしい遊びをさりげなく「小さく古着みたいな柄」

チェック柄や小花柄など。わかりやすくレトロな柄は、小ぶりなサイズから選ぶことで大人でもとり入れやすいさじ加減に落ち着く。

リッチなベロアを盛り上げる「小粒のダイヤ風スタッズ」

ベロアリボンミュール（1） 44,000円／プリティ・バレリーナ（F.E.N.） ファーコート 59,400円／グリーンバター（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） カットソー 7,920円、スウェットパンツ 16,500円／ともにAKTE キャップ 9,350円／OLD SOLDIER（メイデン・カンパニー） バッグ 20,900円／ヤーキ（ヤーキ オンラインストア）



リラクシーなスウェットパンツに気品ある甘さをひとさじ。大ぶりなリボンでさらなるボリューム。抜け感を出しつつシャープさをもたらすぺたんこヒールのポインテッドトゥは、地厚な素材のパンツはもちろんロングコートなど重衣料と好相性。

ダブルリボンが引き締め役に

ドット柄パンプス（2.1） 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） チョコレートブラウンにドットを散りばめたスウィートな面持ち。黒のダブルリボンや甲ストラップにかかるゴールドバックルが、糖度を大人っぽく微調整。高級感のあるフロッキー加工生地。

細やかな花柄刺しゅうで凝った印象に

アイボリー花柄シューズ（0.2） 30,800円／TSURU By MARIKO OIKAWA シワ加工を施したアッパーが白のぺたんこ靴をよそいきに。不揃いのイエローとグリーンが入ることで、白に洒落感がそなわり履きやすく。ダブルストラップはマジックテープ式で着脱も簡単。



