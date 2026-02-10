1試合で名シーンがいくつも…異例のボブルヘッド量産ドジャースは9日（日本時間10日）、2026年シーズンの試合で来場者に配布するグッズのスケジュールを発表した。MLB球団でも異例の20個以上のボブルヘッドが配布される中、「ワールドシリーズ第7戦」からは4種類のボブルヘッドが誕生。「マジで欲しすぎる！」「超欲しいな」「全部揃えたい」とファンが熱狂している。対戦成績3勝3敗で迎えた第7戦では、数々の名場面が生まれた