元格闘家のジョビン（39）が10日まで自身のYouTubeチャンネルを更新。ブレイキングダウンから3000万円の損害賠償を請求されたと明かした。動画冒頭に「僕のメンバーシップ限定動画で、『ブレイキングダウン19』オーディションの内容に関する情報漏えいがありました。ブレイキングダウンに迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。反省してますし、二度と同じ事をしないようにSNS通して気をつけていこうと思います