米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（アイオワ州シーザーラピッズ）が２８日（日本時間２９日）に放送され、白川未奈が新たなチームを結成した。２週前の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」の大会前、白川とタッグ「タイムレス・ラブ・ボムズ」を組むトニー・ストームが何者かに襲われ、重傷を負った。その後は欠場を続けており、トニーの?代役?として白川が抜てきされた。怨敵マリーナ・シャフィールから初白星を挙げると、前回