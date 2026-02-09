スネルがスーパーボウルを観戦ドジャースのブレイク・スネル投手がキャンプを前にオフを満喫している。「スーパーボウルは盛り上がっていた！」と8日（日本時間9日）に自身のインスタグラムを更新。美人妻と笑顔で写った写真を公開している。この日、米国ではNFLの祭典「第60回スーパーボウル」が開催された。シーホークスがペイトリオッツに29-13で快勝し、2度目のスーパーボウルを制した。ハーフタイムにはブレーブスのロナ