ウェンディーズ・ジャパン株式会社およびファーストキッチン株式会社は、2026年2月12日（木）から3月15日（日）までの期間限定で、2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボキャンペーンを「ウェンディーズ・ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」にて開催する。■2.5次元タレントグループ「シクフォニ」×「ウェンディーズ・ファーストキッチン」コラボ概要ウェンディーズ・ファーストキッチンおよびファース