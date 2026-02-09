タレントの安めぐみが７日、オフィシャルブログを更新。上品なワンピース姿や家族で訪れた水族館でのひとときを公開し、反響を呼んでいる。 この日、「こんばんは。」と題してブログを更新した安。絵文字を交えながら「土曜日っ東京は雪が少し降り、明日もとっても寒そうですー」と切り出し「先日出演した、『上田と女が吠える夜』で着た衣装です」とつづり、胸元やウエスト部分に繊細なデザインが施され、袖にはやわらかなボリ