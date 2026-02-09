¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤ÎÃÎÌî¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¡×µ¢¾ÊÅÓÃæ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤Î°ÜÀÒ¡½¡½¡£ÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÀè¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¸µÆ±Î½¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÃÎÌîÄ¾¿ÍÆâÌî¼ê¡£¸ÍÏÇ¤¤¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÂ­Àè¤ËÆ±¤¸Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²÷²»¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤À¤Ã¤¿¡£²­Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡£¥·