女優の藤原紀香が６日、オフィシャルブログを更新。亡くなった父への思いや思い出をつづった。 ５日、藤原は「ご報告と感謝」と題してブログを更新すると「公演期間中、父が身罷りました」と明かし「急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と報告。「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりま