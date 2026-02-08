「元々来る予定はなかった」…中田氏が電撃訪問、新庄監督とも笑顔で握手昨季限りで現役を引退した中田翔氏が6日、沖縄県内で行われている古巣・日本ハムのキャンプを訪問した。今季から復帰した西川遥輝外野手について「まだ輝いている姿を見たい」と言及。サプライズでの登場に、ファンからは「めちゃくちゃ最高です！大将！」と歓喜の声が上がっている。中田氏は午前中に国頭（2軍）、午後に名護（1軍）を訪問。打撃練習