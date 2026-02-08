JR東海によりますと、東海道新幹線は、東京地区での雪の影響で、きょう（8日）の始発から品川駅から熱海駅の間の一部区間の上下線で、通常より速度を落として運転しているということです。これにより品川駅から熱海駅の間を走行する新幹線に遅れが見込まれるということです。JR東海は遅れに関する最新の情報については、ホームページで確認するよう呼びかけています。