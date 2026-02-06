元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）は6日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。かつて、外国人がオーナーのマンションに居住していた際、家賃値上げをめぐるトラブルがあったことを打ち明けた。番組では、東京の住宅価格の高騰や、賃貸住宅での家賃をめぐるトラブルが続出している問題について、恒例のパネルコーナーで特集し、さまざまなケースを紹介。その中で、海外に住所がある人が東京