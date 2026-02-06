大谷翔平が明かす「デコピン絵本」執筆秘話ドジャースの大谷翔平投手が米放送局「NBCニュース」のインタビューに応じ、愛犬「デコピン」を題材にした絵本を出版した経緯を明かした。また、収益の全額寄付について問われると、ジョークを飛ばして笑いを誘う一幕もあった。インタビューで大谷は、子どもの頃にも犬を飼っていたことに触れ、「ここでも犬を飼いたかったんです。デコピンと出会ったとき、意気投合したんです」と愛