きのう、埼玉県越谷市の路上で、16歳の男子高校生が車にひかれ、死亡しました。車はその場から逃走していて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。【写真を見る】埼玉・越谷市で死亡ひき逃げ事件16歳の男子高校生が車にひかれ死亡 現場近くにはスポーツタイプの自転車車は吉川市方面に逃走かきのう午前10時半ごろ、越谷市東町の県道で、通行人の男性から「車と歩行者の交通事故があり、歩行者の男性が動かない」