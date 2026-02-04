セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」全品を対象とした割引セールを2月7日から5日間限定で実施します。期間中は、中華まん全品がそれぞれ通常価格より20円引きになります。【画像】わあ…迷うわ…コチラが5日間限定「20円引き」な中華まんです！おいしそう！！（7枚）対象の中華まんは、「ふんわり×ごろっと 肉まん」（セール価格146円、以下、税込み）、「もちふわ×とろ〜り ピザまん」（セー