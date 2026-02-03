3日放送のTBS系「ラヴィット！」平日朝の情報バラエティ番組にプロ野球OBが“サプライズ出演”。人気芸人がしどろもどろになっただけでなく、SNS上でも「え、まじか笑」「何でいるのよww」と大反響が寄せられた。3日午前8時から放送されたTBS系「ラヴィット！」。この日は司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの誕生日を祝う回で、午前9時過ぎに行われた「大木劇団第17回公演川島明主演『古畑任三郎』」