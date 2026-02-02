新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第２弾『STAR CHIP GOLF season２』#２を１月31日（土）夜８時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始した。『STAR CHIP GOLF season２』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレ