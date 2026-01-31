オフには何かと話題を集めるも沖縄入り阪神が31日、春季キャンプに備えて沖縄に入った。昨年に本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明内野手もチームともに姿を見せたが、ファンは少し雰囲気が代わった様子に「めっちゃいい感じ！」「ヒゲ剃ったの?!」「ハリウッドスターか笑」と反応している。昨年は打率.277、40本塁打、102打点をマーク。阪神としては1986年のランディ・バース以来の本塁打王に輝き、3月のワールド・ベースボー