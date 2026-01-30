2025年2月21日(金)に上映がスタートし、日本“初”のインタラクティブ映画としてロングラン大ヒットを達成した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、『ヒプムビ』）が、上映開始から1周年を記念して、2月20日(金)より全国30館で再上映されることが決定した。

『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている劇場映画として日本“初”の「インタラクティブ映画」で興行収入は26億円を突破する快挙を成し遂げている。

今回の再上映では、新たな来場者特典の配布も決定。ヒプノシスマイクのキャラクターデザインを手掛ける一為（Kazui）(ヨミ：カズイ)が描き下ろしたイラストが使用されたポストカードに加え、来場者特典第5弾・第6弾として配布されたコマフィルム Vol.1&2がセットとなった「1st Anniversary SPECIAL POST CARD + コマフィルム Vol.1＆2」は、各劇場無くなり次第配布終了となる。上映劇場の詳細はヒプムビ公式サイトをチェック。

■ヒプムビ1周年記念上映 上映館情報はこちら：

https://theater.toho.co.jp/toho_theaterlist/hypnosismic-movie.html