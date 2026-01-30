スネルとナックが小学生たちと水族館を訪問ドジャースのブレイク・スネル投手とランドン・ナック投手が29日（日本時間30日）、ロングビーチのパシフィック水族館を訪問した。ドジャースが開催している毎年恒例のイベント「コミュニティツアー（Dodgers love LA Community Tour）」の一環。元サイ・ヤング賞左腕のサプライズに、地元の小学生たちは大喜びだった。球団は公式X（旧ツイッター）でツアー4日目の様子を公開。両投手