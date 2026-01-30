WBCに出場するスキーンズのブルペン映像が話題3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場するポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が、順調な調整ぶりを見せている。MLB公式X（旧ツイッター）が29日（日本時間30日）、ブルペンでの投球映像を公開。捕手の後方から撮影された迫力満点の“至近映像”に、日本のファンから戦慄の声が漏れている。MLBは「あっという間に野球の季節がやってく