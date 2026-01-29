1月28日、青二プロダクションが公式サイトで所属声優の塩屋浩三さんが20日に亡くなっていたことを発表した。死因は脳出血。71歳だった。「塩屋さんは1966年に劇団ひまわりに入団し、子役デビューしている芸歴60年の大ベテランです。最初のレギュラーはドラマ版『悪魔くん』（NET・現テレビ朝日）ですから、モノクロ時代です。高校時代は演劇から離れましたが、卒業後には劇団青年座などに所属。仲間と劇団U・快連邦を創立したり