歌舞伎俳優の片岡愛之助が27日、オフィシャルブログを更新。前日、東京都内で行われた日本が誇る美味しいお店を選出する「The Tabelog Award」プレス向け発表会でMCを務めたことを報告し、舞台裏でのエピソードを明かした。 この日、愛之助は「昨日は帝国ホテルで食べログアワードのMCを勤めさせて頂きました！！！」とテンション高めに報告し「日頃、色んなシーンで食べログさんにはお世話になってます」と感謝の思いをつづった