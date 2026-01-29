片岡愛之助、華やかな振袖姿の小芝風花との２ショット公開
歌舞伎俳優の片岡愛之助が27日、オフィシャルブログを更新。前日、東京都内で行われた日本が誇る美味しいお店を選出する「The Tabelog Award」プレス向け発表会でMCを務めたことを報告し、舞台裏でのエピソードを明かした。
この日、愛之助は「昨日は帝国ホテルで食べログアワードのMCを勤めさせて頂きました！！！」とテンション高めに報告し「日頃、色んなシーンで食べログさんにはお世話になってます」と感謝の思いをつづった。特に地方での仕事の際には「心強い味方」だといい、日常的に活用していることも明かした。
また、同イベントに愛之助と共に参加した女優の小芝風花について「同じ堺出身なので、堺の話で盛り上がったり」と地元トークに花が咲いたことを報告するとともに、 華やかな振袖姿の小芝とのオフショットを公開。一方で、NHK大河ドラマ『べらぼう』では共演しているものの「同じシーンが無くとも、撮影の順番がバラバラなので、会ったりする事もあるのですが全くでした」と振り返った。
また、食べログアワードで表彰された料理人たちについても言及。「食べログアワードで受賞された方々の料理に真摯に向き合う心と、何より感謝の気持ちに、沢山の元気を逆に頂けました」とし「皆様の笑顔がとても印象的でした」とイベントを通して受けた感動をつづっている。
最後は今後の舞台についても触れ「三月は新橋演舞場 ルパン歌舞伎」と告知。「先ずは新橋演舞場にてお待ちしてまぁす」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
