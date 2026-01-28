ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 広島・羽月隆太郎容疑者を逮捕 薬物と摂取用とみられる器具押収か 薬物 広島東洋カープ 国内の事件・事故 スポーツ報知 広島・羽月隆太郎容疑者を逮捕 薬物と摂取用とみられる器具押収か 2026年1月28日 20時20分 リンクをコピーする 「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで２７日に逮捕された羽月隆太郎容疑者（２５）の関係先から薬物と摂取用とみられる器具が押収されたことが２８日、分かった。警察は常習性の有無についても調べを進めている。広島・鈴木清明球団本部長はマツダスタジアム内で取材に応じ、当面は「野球活動停止」処分にすると明言。「本人は（容疑を）否定しているかもしれないが、逮捕という事実がある」と説明した。今後は捜 記事を読む おすすめ記事 広島・鈴木本部長 羽月容疑者の逮捕に困惑 相談等は「一切なかった」「野球活動は停止」契約解除の可能性にも言及 2026年1月28日 10時47分 【衆院選】アンチがいない！ 参政党・神谷代表もどこか寂しげ「別に叩かれたくはないですが…」 2026年1月28日 6時0分 「やめろ！」怒号に警察出動──高市自民・維新“新連立”初日の秋葉原で場外乱闘…「裏金いつまで言ってんの？」「税金下げて」の声も 2026年1月27日 17時45分 突如解散したVTuber事務所からの独立 びびどる・生稚くれあ＆庭咲ぴよが明かす、当時の心境と決意 2026年1月26日 12時0分 「カープロード」から羽月容疑者の看板が撤去 逮捕から一夜明け グッズ販売も停止、余波広がる 2026年1月28日 14時21分