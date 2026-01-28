「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで２７日に逮捕された羽月隆太郎容疑者（２５）の関係先から薬物と摂取用とみられる器具が押収されたことが２８日、分かった。警察は常習性の有無についても調べを進めている。広島・鈴木清明球団本部長はマツダスタジアム内で取材に応じ、当面は「野球活動停止」処分にすると明言。「本人は（容疑を）否定しているかもしれないが、逮捕という事実がある」と説明した。今後は捜