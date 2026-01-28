久しぶりに表情を崩した。渋谷ABEMASの日向藍子（最高位戦）が1月27日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。中盤でのリードを守り切り、昨年10月3日以来の今期2勝目を挙げた。【映像】日向藍子、うれしい2勝目を手繰り寄せた貴重な親満貫当試合は起家から日向、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）の並びでスタートした。東1局は、中をポンした内川が5200点を獲