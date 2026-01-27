指名手配されていた全国最大規模の違法スカウトグループのトップの男が26日、潜伏先の鹿児島県奄美大島で逮捕され、男の身柄がまもなく羽田空港に到着します。男を乗せた飛行機は、あと1時間ほどで羽田空港に到着します。男は27日午後、潜伏先の奄美大島から身柄をうつされました。27日午後2時半ごろ、鹿児島県の奄美空港から移送される際の映像では、黒いフードをかぶり、捜査員に連れられて歩いていく様子がわかります。逮捕され