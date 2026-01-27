＜ファーマーズ・インシュランス・オープン事前情報◇26日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞昨年12月にLIVゴルフを撤退したブルックス・ケプカ（米国）が、いよいよ今週29日から開催される米国男子（PGA）ツアーの「ファーマーズインシュランス・オープン」で復帰する。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？その予選ラウンドでケプカと同組なのは、2023年大会覇者のマック