中道改革連合の野田共同代表が2001年に、旧統一教会関係者と会合したとされる写真をインターネット番組が報じたことについて、野田氏は“写真に写っているのは自分だ”と認めました。インターネット番組「デイリーWiLL」は、野田氏が2001年に旧統一教会関係者の会合に参加していたとされる写真を報じました。野田氏は26日、記者団からこの件について事実関係を問われたところ、「全く覚えてない。よく調べたい」と述べました。その