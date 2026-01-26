群馬県前橋市の市長選挙では、ラブホテル密会で辞任した前職の小川晶氏が当選した。そんな小川氏に注目していたのが、女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏だ。オバ記者が、小川氏に対する率直な意見を述べるとともに、彼女の今後を占う。【写真】支援者とギュッと抱き合う小川晶市長。他、ラブホから笑顔で出てきた小川市長の”決定的場面”小川氏はただ者ではないそれにしても、こんなことがあっていいのかしら