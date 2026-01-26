大谷翔平が感謝を込めた2分半の英語スピーチ昨季、3年連続4度目の最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した。大谷は壇上で約2分以上にわたるスピーチをすべて英語で披露。昨季の快挙を支えた周囲への感謝を丁寧に伝えた。この姿に、地元メディアをはじめとする現地関係者からは称賛の声が次々と上がっている。真美子