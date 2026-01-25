スポニチスポニチアネックス

「探偵!ナイトスクープ」声明を発表 炎上の放送回はTverも配信停止

  • 23日放送の「探偵!ナイトスクープ」がネット上で炎上し、批判が上がった
  • ABCテレビは25日、同番組について番組公式サイトで異例の声明を発表
  • 取材対象者や家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めするよう求めた
