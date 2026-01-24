「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）峰崎親方（元幕内三杉磯）が館内でトークショーを行った。十枚目呼出しの弘行とともに現役時代、親方時代のエピソードを披露した。今年５月１１日、夏場所中に７０歳の誕生日を迎え、参与としても定年を迎える親方。現役時代は花籠部屋で横綱輪島の付け人を務めた。「面白い人です。普通のことが通じないから、横綱になったと思います。ただ、相撲は私が経験した中で一番強か