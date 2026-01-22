株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月23日（金）〜1月29日（木）の1週間限定で、各日14時から、人気サイドメニュー『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の対象3種類から、異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ、33％オフ250円引きの500円で提供するお得なキャンペーンを開催する。■1週間限定で各日14時からスタート！バーガーキングの人気サイドメニューをよ