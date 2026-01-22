新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月22日（木）より、TVアニメ『ワンピース』を毎日無料配信するTVアニメ「ワンピース」チャンネルを初開設する。 TVアニメ『ワンピース』は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが“麦わらの一味”の仲間たちとともに“海賊王”を目指して大海原を冒険する物