新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の新シリーズとして、『ラブパワーキングダム２』の無料放送を開始する。本番組のスタジオMCは、前シーズンに引き続きせいや(霜降り明星)、YOU、谷まりあが続投。さらに、菊池風磨(timelesz)が新たに番組MCとして加入することが決定している。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認