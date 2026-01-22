モテNo.1を競い合う『ラブパワーキングダム２』２月放送開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の新シリーズとして、『ラブパワーキングダム２』の無料放送を開始する。本番組のスタジオMCは、前シーズンに引き続きせいや(霜降り明星)、YOU、谷まりあが続投。さらに、菊池風磨(timelesz)が新たに番組MCとして加入することが決定している。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。2025年２月に放送したシーズン１となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン１としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が１億回を突破するなど大きな話題を呼んだ。
放送に先がけて実施したMC囲み取材会では、YOUは「参加者の皆さんが恋愛をしながらも、あそこまで振り切って“モテバトル”してくださるのは、他の恋愛リアリティーショーでは見られないレベル。お母さんドキドキしながら楽しみました」とコメント。せいやは「前回が好評だった分、シーズン２は正直怖かった（笑）。でも、ロケ地やメンバーのパワー、個性まで含めて、すべてが前回超え」と手応えを語る。谷も「シーズン１で出し切ったと思っていたけど、まだこんなモテテクニックがあるんだと驚きました。今回も美男美女がそろっているのに、顔だけでは勝ち残れない。“モテ”には技が必要だと改めて感じました」とし、「前回よりも“上の上の上”をいくレベルの高いゲームになっています」と見どころを語った。なお、新MCとして参加する菊池は「モテなくてはいけないけど、モテようとすると不誠実に見えたり、誠実すぎると脱落してしまったり、そのバランスが絶妙。スタジオで見ている印象と参加メンバーの温度感のギャップも含めて、すごく面白い」と番組の魅力を語る。
また、“モテ”をテーマとする本番組にちなみ、芸能界で一番モテる人をテーマにトークが展開されると、菊池は「優しくて愛想がいい」としてtimeleszの松島聡の名前を挙げ、YOUも「私とまりあちゃんがすごく好きなタイプ」と共感。せいやは「いろんなモテがある」と前置きしながら“人間力的なモテ”としてダウンタウン・浜田雅功の名を挙げるとスタジオからは納得の声が。さらに、MC陣それぞれの人生のモテ絶頂期についても語られ、せいやは「中学１年生がピークだった」と明かし、当時はサッカー部で人気があり、他校からも連絡が来るほどだったと回想。谷は「高校時代が一番モテていた」と振り返り、休み時間に他クラスから見に来られたり、バレンタインには女の子からもチョコをもらっていたと語る。YOUは「設定として72歳がモテ期」と独自の視点で笑いを誘い、「老人界のマドンナを狙いたい」とコメント。菊池も「小学校高学年が一番モテていた」と明かし、バレンタインの思い出を披露した。
地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
